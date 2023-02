Un père de famille témoigne, du calvaire que sa maladie la fibromyalgie a eu comme conséquences pour lui et sa famille. Grâce à l’aide d’associations comme Mazon et Qualita et donc à votre générosité, il peut nourrir sa famille, obtenir du soutien scolaire pour ses enfants et leur donner confiance en l’avenir.

En Israël, plus de 1200 familles d’olim francophones vivent sous le seuil de pauvreté. En 2020 et 2021, le Covid 19 a détruit plusieurs centaines de milliers d’emplois et provoqué d’innombrables drames familiaux, en 2022, la

crise économique qui déstabilise des foyers jusque là équilibrés.

Des centaines d’enfants, de personnes âgées, d’handicapés sont plus que jamais en grande détresse :

AIDONS-LES MAINTENANT !

« Le moi devant autrui est infiniment responsable », Emmanuel Levinas

WWW.ISRAEL-TSEDAKA-BY-QUALITA.ORG.IL

Donnons