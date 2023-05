Noa Kirel a enflammé le public de Liverpool hier soir (samedi) lors de la finale de l’Eurovision 2023. Son interprétation de Unicorn a été saluée par le public et les juges de la compétition. Emue, la chanteuse israélienne a versé quelques larmes d’émotion à la fin de la représentation.

Finalement, Israël termine troisième du concours derrière la Finlande et la Suède.

Binyamin Netanyahou a tweeté, en référence aux paroles de la chanson de Kirel: »Bravo Noa! Tu es phénomènale! Pour nous, tu es la numéro 1 ».

Noa Kirel a déclaré après les résultats au micro de Ynet: »C’est au-delà de mes espérances. Recevoir 12 points de la Pologne alors que presque toute la famille Kirel y a été exterminée pendant la Shoah, c’est une victoire ».

Israël a reçu les 12 points tant convoités de la part des juges de la France, de l’Italie, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Pologne. La Belgique, la Serbie et la Lituanie lui ont attribué 10 points. C’est la Suisse et l’Ukraine qui lui ont attribué le score le plus faible avec 1 point. Au terme de la notation des juges, Kirel était en deuxième position derrière la Suède. Les votes du public l’ont rétrogradée à la troisième et très honorable place.

Noa Kirel a répété tout au long de cette semaine sa fierté de représenter Israël, et encore plus alors que l’opération Bouclier et flèche était en cours. Elle a affirmé la joie qu’elle avait de porter le drapeau israélien sur la scène européenne et a envoyé tout son soutien et son affection aux citoyens israéliens victimes des tirs de roquettes depuis Gaza.