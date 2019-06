Après qu’un drone américain ait été abattu par les Iraniens, la situation s’est encore aggravée entre Washington et Téhéran. Les Iraniens affirment que le drone avait pénétré dans leur espace aérien, les Américains de leur côté se disent certains qu’il a été abattu dans l’espace aérien international. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une nouvelle escalade dans le jeu dangereux que joue l’Iran dans le Golfe persique.

Après toute une série de provocations iraniennes ainsi que les avertissements américains, il semble inéluctable que le président Donald Trump réagira, même de manière ponctuelle, afin de ne pas décrédibiliser sa parole sur le plan international comme sur le plan intérieur.

En Israël, on suit avec une attention particulière ce qui se passe, d’autant plus que les Iraniens ont annoncé depuis des semaines qu’en cas de conflit avec les Etats-Unis, ils s’attaqueraient à Israël, directement ou par l’intermédiaire de leurs organisations affiliées, au Liban ou dans la bande de Gaza.. Des attentats seraient aussi à craindre contre des cibles israéliennes ou juives à l’étranger.

Des responsables militaires israéliens estiment cependant qu’une réaction modérée des Etats-Unis ne fera qu’augmenter l’agressivité de l’Iran dont les dirigeants testent la fiabilité de Donald Trump dans ses menaces. Certains responsables iraniens affirment tout haut que le président américain n’aura pas le courage d’attaquer l’Iran. Ce n’est pourtant pas l’impression qu’a voulu donner le président américain qui a déclaré jeudi que « les Iraniens avaient commis une énorme erreur ». Et à la question qui lui a directement été posée sur une réaction militaire américaine, Donald Trump a répondu: « Vous verrez dans quelques jours ».Wait and see.

Signe de l’inquiétude israélienne, deux réunions extraordinaires du cabinet de sécurité ont eu lieu ces derniers jours. Par ailleurs, John Bolton, conseiller à la Sécurité nationale (NSA) du président Trump qui sera en Israël pour la fameuse réunion tripartite avec ses homologues israélien et russe, s’entretiendra aussi de la situation régionale avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou en tête à tête.

Après avoir lancé un avertissement mercredi aux ennemis d’Israël, le Premier ministre israélien a une nouvelle fois évoqué la situation jeudi: « Durant les dernières 24h, l’Iran a accentué son agressivité contre les Etats-Unis et la communauté internationale. Je réitère mon appel aux pays qui souhaitent la paix et la sécurité afin qu’ils soutiennent les Etats-Unis dans leurs efforts contre l’agressivité iranienne ».