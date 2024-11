Le ministère israélien de la Défense a signé hier (mercredi) une transaction historique pour l’acquisition de la prochaine génération d’avions de combat F-15, en achetant 25 avions de pointe à Boeing. L’accord de 5,2 milliards de dollars, qui fait partie d’un ensemble plus large d’aides américaines approuvées par l’administration et le Congrès américains plus tôt cette année, comprend une option pour 25 avions supplémentaires. L’accord a été finalisé hier à la suite de négociations entre les émissaires du ministère israélien de la Défense aux États-Unis et Boeing en collaboration avec l’armée de l’air israélienne. Le directeur général du ministère de la Défense, le major-général (rés.) Eyal Zamir, a signé l’autorisation d’achat lors de sa visite aux États-Unis le mois dernier.

Le nouvel avion F-15IA sera équipé de systèmes d’armes de pointe, notamment de l’intégration de technologies israéliennes de pointe. L’avion modernisé sera doté de capacités de portée améliorées, d’une capacité de charge utile accrue et de performances améliorées dans divers scénarios opérationnels. Ces avantages permettront à l’armée de l’air israélienne de maintenir sa supériorité stratégique pour relever les défis actuels et futurs au Moyen-Orient.

La livraison des avions F-15 débutera en 2031, avec 4 à 6 appareils livrés chaque année. Cet achat marque une étape importante dans l’approfondissement de la coopération en matière de défense entre Israël et les États-Unis, reflétant leur engagement mutuel en faveur de la sécurité régionale.