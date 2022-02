Sur fond de tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine, l’Etat d’Israël se prépare à accueillir une vague d’alya en provenance d’Ukraine.

Le journal »Israël Hayom » rapporte que la semaine dernière déjà, les acteurs se sont réunis afin de mettre au point un plan pour accueillir les bénéficiaires de la Loi du Retour qui pourraient vouloir se réfugier en Israël si une guerre se déclarait. Il pourrait s’agit de milliers de personnes.

Les débats étaient dirigés par la ministre de l’Alya et l’Intégration, Pnina Tamano Shata. Y ont participé également, Nahman Shay, le ministre de la Diaspora ainsi que des représentants de Tsahal, de la Défense passive, de l’autorité de l’Etat civil, des autorités aéroportuaires et d’autres.

Un des participants a déclaré : « Si en une semaine 5000 personnes devaient arriver en Israël, nous devons être prêts à les recevoir, sur tous les plans ».

Par conséquent, le ministère de l’Alya et de l’Intégration a déjà commencé à solliciter des hôtels pour accueillir d’éventuels immigrants, l’aéroport de Ben Gourion s’organise également afin notamment de permettre la délivrance immédiate de teoudot zeout.

Pour l’heure et afin de faciliter les démarches pour les Ukrainiens souhaitant monter en Israël, le ministère des Affaires étrangères a décidé de maintenir son ambassadeur sur place et de proposer au sein de l’ambassade à Kiev des services consulaires.

Ces dernières heures, la situation sur place s’est encore aggravée. Des échanges de tirs ont lieu et on déplore déjà des morts. La communauté internationale alerte sur le risque imminent de guerre. Boris Johnson, le premier ministre britannique estime que »la Russie prépare la plus grande guerre que l’Europe ait connue depuis 1945″. A Washington, Joe Biden réunit le cabinet national de sécurité. Emmanuel Macron, quant à lui, s’est entretenu hier soir avec le président ukrainien et doit discuter ce matin avec Vladimir Poutine.