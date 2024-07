Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a confirmé que les 10 victimes de l’attaque du Hezbollah sur Majdal Shams étaient toutes des enfants.

Dans ce contexte, des responsables politiques et militaires israéliens ont affirmé que la riposte serait ”inédite” dans sa forme et sa puissance.

”La réponse israélienne sera différente de ce que l’on a vu pendant ces neuf derniers mois de combat entre Israël et le Hezbollah. Le bilan dramatique du tir du Hezbollah donne à Israël une légitimité pour agir qu’il n’avait pas jusqu’à maintenant. Israël a toujours été mesuré jusqu’à aujourd’hui et s’est restreint dans ces cibles, la distance de la frontière israélienne et la puissance de ses attaques”, selon les propos d’un responsable israélien rapportés par la chaine israélienne N12.

Plusieurs ministres, membres du cabinet de sécurité, ont appelé à une réponse puissante.

Le ministre Betsalel Smotrich a écrit: ”Nasrallah doit payer de sa vie la mort de jeunes enfants. Le Liban tout entier doit payer le prix. Ma position sur des mesures fortes est connue. Le Premier ministre doit rentrer immédiatement. Il est temps d’agir”.

Le ministre Eli Cohen: ”Le Liban doit s’enflammer. Nous devons lancer une opération puissante au nord, qui fera payer le prix lourd au Liban et au Hezbollah. Quelle organisation terroriste cruelle tire sur des enfants en train de jouer? J’adresse mes condoléances aux familles des victimes à Majdal Shams, nos frères druzes, qui ont perdu aujourd’hui des êtres chers”.