Israël se prépare à l’accueil et l’identification des corps des quatre otages qui doivent être restitués jeudi. Les autorités ont mis en place un protocole très strict afin de respecter la dignité des défunts et celle de leurs proches. L’émotion dans le pays est particulièrement vive, alors que parmi ces dépouilles se trouveront théoriquement Shri, Ariel et Kfir Bibas. Les autorités israéliennes se sont abstenues de communiquer sur l’identité des défunts jusqu’à leur identification formelle par les experts compétents.

Dans un premier temps, la Croix-Rouge internationale récupérera les dépouilles auprès du Hamas selon le protocole établi lors des précédents transferts d’otages vivants. L’organisation terroriste a fait savoir qu’elle n’organiserait pas de simulacre de cérémonie comme elle l’a fait pour chaque libération de captifs, même si son attitude reste par définition imprévisible.

La deuxième phase consistera dans la prise en charge des dépouilles par Tsahal dans la bande de Gaza. Une cérémonie militaire comprenant des cercueils recouverts du drapeau israélien et une prière rabbinique sont prévues. Un convoi militaire transportera ensuite les corps jusqu’à la frontière. Ceux-ci seront enfin transférés sous escorte policière jusqu’à l’Institut de médecine légale d’Abou Kabir.

La dernière phase sera l’identification des dépouilles, selon une procédure qui pourrait durer jusqu’à 48 heures. Outre les empreintes dentaires et ADN, les technologies les plus avancées seront utilisées pour déterminer les causes des décès.