Israël a dévoilé aujourd’hui (mardi) qu’il effectuait en ce moment un exercice en vue d’une attaque en Iran. Cette information a été publiée suite à la constatation qu’en cas de guerre sur plusieurs fronts dans le pays, l’Iran pourrait intervenir dans le conflit. Cette ingérence pourrait alors constituer une opportunité pour Israël d’aller attaquer en Iran.

Tous les acteurs qui seraient impliqués dans une telle attaque participent donc à cet exercice.

Cette annonce intervient alors que les négociations de Vienne semblent faire du sur place malgré la volonté affichée des Européens et des Iraniens de parvenir rapidement à un accord. Pour Israël cette situation est encore pire qu’un mauvais accord et c’est la raison pour laquelle, il se prépare plus que jamais à une attaque en essayant de convaincre les Américains d’envisager une autre solution que la voie diplomatique. Le gouvernement israélien pense que la menace d’une attaque israélo-américaine rebattra les cartes de la négociation face aux Iraniens. D’ailleurs, Benny Gantz doit s’envoler cette nuit pour les Etats-Unis où il rencontrera son homologue Lloyd Austin et le conseiller américain pour la sécurité nationale, Jack Sullivan. Il y sera beaucoup question de l’Iran et de cette stratégie de pression et de menaces basée sur un réel plan d’attaque prêt à être lancé à tout moment.