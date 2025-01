Israël retient son souffle à quelques heures de la publication par le Hamas de la liste des otages qui seront libérées samedi. Selon les termes de l’accord, quatre jeunes femmes devraient être de retour après 476 jours de captivité à Gaza. On ignore si celles-ci sont encore en vie.

Parmi les femmes encore otages du Hamas et dont la libération est prévue dans la première phase de l’accord se trouvent deux civiles, Arbel Yehud et Shiri Bibas, ainsi que cinq soldates : Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa et Naama Levy. D’après les estimations, les quatre otages relâchées samedi devraient inclure trois soldates ainsi qu’Arbel Yehud, détenue par un groupe salafiste lié au Jihad islamique à Khan Yunes, à en croire les informations dont disposent les renseignements israéliens.

La libération des otages doit intervenir samedi à 16 heures. Les personnes enlevées seront transférées du Hamas aux membres de l’organisation de la Croix-Rouge puis aux forces de sécurité israéliennes, à la suite de quoi elles seront transférées à l’hôpital de Bellinson de Petah. Tikva.

En même temps que les noms des femmes qui doivent être libérées samedi, le Hamas est également censé remettre à Israël une liste précisant la situation des otages qui seront libérés les prochaines semaines, à savoir s’il sont en vie ou non. C’est à ce moment que le sort de la famille Bibas sera notamment connu.