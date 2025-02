Cette nuit (samedi à dimanche), le Premier ministre a ordonné d’arrêter la libération des 602 terroristes palestiniens des prisons israéliennes alors que sa mise en oeuvre avait déjà commencé.

Les autobus à bord desquels se trouvaient les terroristes ont dû faire demi-tour et les terroristes ont été ramenés dans leurs cellules.

Cette décision du Premier ministre est motivée par les nombreuses violations à l’accord de la part du Hamas et notamment les cérémonies humiliantes qu’il inflige aux otages au moment de leur libération. Hier, l’organisation terroriste a poussé le sadisme jusqu’à contraindre Omer Shem Tov, un des otages libérés, d’embrasser les terroristes sur la scène et à amener sur place deux otages, Guy Gilboa Delal et Evyatar David, sur les lieux de la cérémonie pour qu’ils voient leurs camarades être libérés alors qu’eux restent en captivité.

Le cabinet de sécurité a donc décidé de stopper les libérations de terroristes jusqu’à celle des dépouilles d’otages qui doivent être restituées ce jeudi et à condition que cette fois aucune cérémonie n’accompagne leur remise à la Croix Rouge.

Déjà hier, la libération des terroristes avait été retardée de plusieurs heures en raison de l’attitude du Hamas. Le feu vert avait été donné tard hier soir. Finalement, les terroristes n’ont pas été remis en liberté.