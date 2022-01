Après l’attaque spectaculaire de drones contre le port d’Abou Dhabi. Israël propose son aide aux Emirats arabes unis. Le Premier ministre Naftali Benett a adressé mardi une lettre au prince-héritier sheikh Mohammed bin Zayid. Il y propose une aide israélienne « sur le plan militaire et des renseignements » afin de protéger les citoyens émiratis contre les attaques des ‘Houthis. Le Premier ministre a accusé directement l’Iran d’être derrière ces attaques qui constituent le franchissement d’un nouveau cap dans la guerre que livrent les milices ‘houthies au Yémen et depuis ce pays.

En Israël on suit avec inquiétude ce qui se passe entre les ‘Houthis et les Emirats, car on estime que des attaques de drones-kamikazes pourraient un jour être dirigées vers le territoire israélien, qui est situé à distance suffisante.

Photo illustration