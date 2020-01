Israël va présenter son nouveau drone lors du grand Salon de l’aéronautique Singapore Airshow qui se tiendra du 11 au 16 février prochain. Il s’agit du « Heron MK II », produit par Israel Aerospace Industries (IAI) et qui est une version améliorée du modèle légendaire « Heron Shoval ».

Ce nouvel aéronef possède des capacités supérieures et plus nombreuses que ses prédécesseurs qui sont déjà utilisés dans plus de vingt armées à travers le monde. Il peut monter à une altitude de 35.000 pieds (10.700 mètres) et possède un rayon d’action très large, ce qui permet à son opérateur de l’actionner depuis Israël avec une haute précision alors qu’ils se trouve dans un pays éloigné jusqu’à 1500 km. Le « Heron MK II » a une autonomie supérieure aux modèles précédents – 45 heures de vol – ce qui lui permet de remplir des missions longues sans avoir besoin d’être ravitaillé en vol ou au sol.

Ses capacités dans la collecte de renseignements sont prodigieuses et il est par exemple capable de capter des informations sur un lieu, une cible ou une menace tout en étant éloigné d’eux de plusieurs dizaines de kilomètres grâce à ses radars et capteurs sensoriels de très haute performance.

Un certain nombre de pays ont déjà manifesté leur intérêt pour ce nouveau modèle. Les IAI soulignent que le nouveau drone « Heron MK II » est « une arme stratégique, multifonctionnelle, équipée des technologies les plus modernes et conçue d’après l’expérience accumulée de plusieurs dizaines d’années de travaux et recherches dans le domaine des drones ».

Photos Israel Aerospace Industries