En dépit des calomnies de l’extérieur et de l’intérieur, Tsahal reste assurément l’armée dotée de l’éthique militaire la plus élevée de la planète. Obligée de livrer une guerre asymétrique contre des organisations terroristes dénuées de toute morale élémentaire, même envers leur propre population, l’armée israélienne tente par tous les moyens de limiter au maximum les « dommages collatéraux », plus clairement tente de ne porter atteinte à des personnes innocentes se trouvant dans les zones de combats.

Soldats équipés du système Smart Shooter

Un produit révolutionnaire développé par Smart Shooter, petite entreprise du Kibboutz Yagur, va sans doute améliorer encore les performances des soldats israéliens en plus des méthodes déjà employées jusqu’à présent. Il s’agit d’un petit ordinateur qui sera placé sur le fusil des soldats, particulièrement des tireurs d’élite, et qui permettra de toucher la cible avec exactitude, même si elle est mouvante ou lointaine, sans risquer de causer des dégâts autour.

Ce système appelé « Pigyon » transformera n’importe que fusil en « arme intelligente » qui ne provoquera le tir que s’il est certain que la cible, et elle seule, sera atteinte. L’ordinateur suit la cible en fonction de l’œil du tireur, la « bloque » , et à l’aide d’un calcul mathématique et d’une analyse d’imagerie permet l’élimination de la cible du premier coup, même dans un contexte de foule.

La société Smart Shooter a déjà signé des contrats avec Tsahal pour des dizaines de millions de shekels pour la fourniture de ce système aux unités d’infanterie.

Shoulamit Ohavia, directrice-générale adjointe du produit a souligné l’importance du système Smart Shooter lors de scénarios complexes et tendus tels que ceux qui se déroulent depuis le mois de mars de long de la clôture de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Le système a déjà été testé avec « succès » par les soldats au front. Avraham Mazor, responsable du département commercial de Smart Shoote, a souligné avec raison que jusqu’à présent presque toutes les armes étaient arrivées à un haut degré de précision…sauf les fusils ! C’est désormais chose faite. « Si vous ratez un terroriste, il sait ou vous êtes, et vous risquez des problèmes », rajoute-t-il.

La société compte adapter également ce produit à la menace des cerfs-volants et des ballons piégés.

Mais toute chose ayant ses inconvénients, ce système pourrait se transformer en dangereux boomerang au cas où il tombait dans des mains ennemies…

Vidéos:

Photo Illustration