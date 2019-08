Lors d’une séance de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a révélé qu’Israël prend part au dispositif de protection du trafic maritime organisé par les Etats-Unis dans le Golfe persique. Il n’a pas précisé de quelle manière exactement Israël est présent, se contenant de dire que c’était sur le plan des renseignements et « d’autres domaines dans lesquels Israël a un avantage relatif ».

Israël Katz a indiqué suite à sa dernière visite à Abou Dhabi et son entretien avec un haut dirigeant des émirats, il a donné instruction à son ministère d’être en relation avec l’Administration américaine afin qu’Israël soit partie prenante dans la protection des bâtiments qui traversent le Golfe persique et la détroit d’Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l’importance stratégique de cette implication israélienne pour freiner l’hégémonie iranienne et renforcer les liens avec les pays du Golfe, selon la politique qu’il mène en collaboration avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photo Illustration