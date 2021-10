Autre signe de la paix qui s’installe entre Israël et les Emirats arabes unis, l’Etat hébreu dispose d’un pavillon conséquent à l’Exposition universelle de Dubaï qui a ouvert ses portes vendredi et durera jusqu’au 31 mars 2022. Cet événement international est le 3e en importance dans le monde, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. Il accueillera quelque 25 millions de visiteurs et professionnels venus de 191 pays. C’est la première fois qu’Israël disposera d’un pavillon national de cette taille dans un pays arabe et l’invitation avait été faite en 2018, avant encore la signature des Accords d’Abraham. Cette exposition devait se tenir d’octobre 2020 à avril 2021 mais elle a été reportée à cause du Corona.

Le pavillon israélien étant situé tout près de celui des Emirats, on estime qu’environ 15 millions de personnes le visiteront. Il présentera de nombreuses innovations israéliens dans divers domaines, et accueillera des séminaires, conférences et rencontres dans des domaines très nombreux : les transports intelligents, l’agriculture, le traitement des eaux, les FinTech (technologies financières), la médecine, les sciences, l’espace, l’intelligence artificielle, la santé, la protection cybernétique, les énergies renouvelables, le tourisme, l’économie sociale etc. Des dizaines de délégations professionnelles sont attendues dans ce pavillon.

L’inauguration du pavillon israélien aura lieu durant la semaine.

Photo illustration