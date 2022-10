Une routine bien huilée: une opération militaire se déroule en Israël suite à des agressions du Hamas et des mouvements terroristes, l’ONU organise une commission d’enquête, les conclusions sont accablantes contre Israël. On pourrait même dire que l’histoire est, à chaque fois, écrite d’avance.

La commission d’enquête de la commission des droits de l’homme de l’ONU sur l’opération »Gardien des Murailles » a rendu un premier rapport. Rappelons qu’Israël a refusé de coopérer avec cette mascarade, notamment suite aux déclarations antisémites de certains des membres de cette commission.

Dans ce rapport de 28 pages, il n’est pas une seule fois fait référence au Hamas, Israël est cité 277 fois. Aucun traitement non plus des faits qui ont conduit à l’opération »Gardien des Murailles » au printemps 2021, alors que, faut-il le rappeler, le Hamas bombardait le sud du pays et qu’à l’intérieur, dans les villes mixtes, les émeutiers arabes embrasait le terrain.

Dans ses conclusions, la commission estime que: »Une sérieuse base existe pour conclure à l’illégalité de l’occupation israélienne des territoires palestiniens en vertu du droit international, en raison de son caractère définitif et de la politique d’annexion de facto du gouvernement israélien ».

La commission appelle aussi l’Assemblée générale des Nations Unies à demander urgemment un conseil juridique à la haute cour de justice internationale « sur les conséquences juridiques du refus d’Israël de mettre un terme à l’occupation ». Et elle ajoute: »Les activités d’Israël pourraient être considérées comme des crimes de guerre en vertu du droit international ».

L’Assemblée générale doit débattre de la question dès la semaine prochaine.

Navi Pillay, la présidente de la commission d’enquête, et deux autres membres ont effectué un parallèle entre Israël et la Russie: « Les récentes déclarations du secrétaire général et de nombreux Etats montrent clairement que toute tentative d’annexion unilatérale de territoires d’un Etat par un un autre Etat constitue une infraction au droit international et est nulle et non avenue. 143 pays dont Israël ont voté dans ce sens. Si ce principe n’est pas universel et ne s’applique pas aussi aux territoires palestiniens occupés, alors il devient vide de sens ».

Le rapport est un véritable plaidoyer contre la présence juive en Judée-Samarie. Israël y est accusé de détourner des ressources naturelles pour les implantations sous couvert de besoins militaires. Il reproche aux Israéliens de s’opposer aux constructions sauvages palestiniennes. Ces critiques sont également formulées concernant Jérusalem Est. »Il existe tellement de »nuisances silencieuses » et de traumatismes psychologiques qui ne se remarquent pas toujours immédiatement, suite à l’érosion des droits économiques, sociaux et culturels. Ces processus entrainent de graves conséquences sur le long terme et il convient de s’en occuper urgemment », précise le rapport.

Israël s’oppose depuis le départ à cette commission et a sévèrement condamné les différentes déclarations de ses membres.

Le Premier ministre Lapid tweeté: »Justement parce que je n’étais pas Premier ministre pendant l’opération ‘Gardien des Murailles’, je dois le souligner: le rapport de l’ONU sur l’opération est biaisé, mensonger, incite à la haine et déséquilibré de manière grossière. Toute critique d’Israël n’est pas de l’antisémitisme mais ce rapport a été écrit par des antisémites (comme Israël l’a déjà révélé) et il s’agit d’un rapport clairement antisémite ».

Le porte-parole du secrétariat d’Etat américain n’a pas réagi précisément sur les conclusions de ce rapport mais a réaffirmé son opinion au sujet des commissions d’enquête sur les opérations israéliennes: »Le traitement d’Israël par les organes de l’ONU est systématiquement partial, c’est le cas aussi de cette commission d’enquête. Aucun pays ne doit échapper au contrôle mais aucun pays ne doit être traité de manière injuste ».