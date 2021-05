Une source politique de haut rang a formellement démenti les informations diffusées par l’Egypte quant à un cessez-le-feu dès jeudi matin. Selon Tsahal et l’échelon politique, l’opération « Gardiens des Murailles » devrait se prolonger encore quelques jours. Tsahal poursuit ses opérations et vise notamment des commandos prêts à tirer ou qui viennent de tirer ainsi que des résidences opérationnelles de chefs du Hamas.

De son côté, l’organisation terroriste a continué à tirer de nombreux missiles et roquettes en direction de la région de bordure mais aussi en direction d’Ashkelon, Ashod, Yavneh et le sud de la bande côtière. Durant toute la journée de mardi, pas moins de 270 tirs de roquettes et missiles ont été enregistrés.

Vidéo:

כלי טיס תקף מוקדם יותר היום משגר רקטות רב קני של ארגון הטרור חמאס בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה.

המשגר כוון לירי אל עבר מרחב העיר אשדוד, ותקיפתו בוצעה תוך מניעת פגיעה בבלתי מעורבים pic.twitter.com/JD5dbQ3bmd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 18, 2021

La France veut prendre l’initiative

Au Conseil de sécurité de l’Onu, la France a appelé à « la fin des hostilités » après s’être concertée avec l’Egypte et la Jordanie. Le communiqué note trois points qui renvoient dos-à-dos agresseurs et agressés : les tirs doivent cesser, « il est temps d’un cessez-le-feu » et le Conseil de sécurité doit débattre et prendre une décision »!!

