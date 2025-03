Selon un rapport du SIPRI (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm), Israël figure parmi les plus grands acteurs du commerce des armes entre 2020 et 2024.

Israël est le 15ᵉ plus grand importateur d’armes au monde et représente 1,9 % des importations mondiales d’armement.

Les principaux fournisseurs d’armes à Israël: les États-Unis – 66 % des importations israéliennes; l’Allemagne – 33% et l’Italie – 1 %.

L’acquisition majeure de 2024 pour Israël a été conclue avec les États-Unis qui ont vendu à Israël des avions de combat F-15 pour un montant de 18,8 milliards de dollars.

Par ailleurs, Israël est le 8ᵉ exportateur d’armes au monde et représente 3,1 % des exportations d’armement mondiales. Grâce à son industrie de défense avancée, Israël continue de jouer un rôle majeur dans le commerce mondial des armes.

Les principaux clients de l’industrie militaire israélienne: les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne (13 % des importations d’armes de ces pays proviennent d’Israël), le Maroc, le Royaume-Uni et les Philippines.

Aux Philippines, 27 % des importations d’armes proviennent de l’industrie militaire israélienne.

Sur le plan mondial, les Etats-Unis sont les premiers exportateurs d’armes, la France arrive en seconde position et la Russie est troisième.

L’Ukraine est le pays qui a importé le plus d’armes ces dernières années.