Selon le site Web américain d’informations Business Insider, Israël fait partie des dix pays les plus puissants et influents au monde pour l’année 2019. L’Etat hébreu, malgré sa petite taille, son âge récent et sa situation géopolitique difficile occupe la 8e place dans ce groupe prestigieux ! L’étude a été réalisée conjointement par un groupe d’instituts de recherche dans divers domaines qui se sont spécialisés dans des classements annuels des pays du monde. Les critères retenus pour ce classement spécifique sont notamment la puissance économique, la puissance et les investissements militaires, les ressources énergétiques et d’autres paramètres liés à la diplomatie.

De manière non surprenante, dans les dix premiers, le trio de tête est formé des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine, suivis par trois pays européens, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Viennent ensuite le Japon, Israël, l’Arabie saoudite et la Corée du Sud.

Concernant Israël, les rédacteurs du classement ont noté que sa bonne place est due à trois facteurs essentiels : sa puissance économique et militaire et sa force diplomatique. Des atouts qui peuvent sans hésiter être mis au crédit d’un homme : Binyamin Netanyahou.

Israël devance donc les pays classés entre les 11e et 20e places : les Emirats arabes, le Canada, l’Iran, la Suisse, l’Australie, la Turquie, l’Inde, l’Italie, l’Irak et Singapour.

Cette place d’Israël dans le monde est un véritable miracle sur le plan de l’Histoire!

