Le site d’informations koweïti Al Jarida révèle qu’Israël a obtenu l’autorisation des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne de répliquer à l’attaque menée en fin de semaine dernière par des drones iraniens contre un navire appartenant partiellement à l’homme d’affaires israélien Eyal Ofer. Deux hommes d’équipage aveint été tués dont un Britannique. Le site évoque trois cibles éventuelles : un port iranien, un bâtiment de la marine iranienne ou le bâtiment d’où ont été lancés les drones.

Ce qui est « intéressant » dans cette annonce est qu’Israël aurait obtenu « l’autorisation d’agir », ce qui indique forcément que le gouvernement l’aurait demandée à Washington et Londres. Une application concrète de l’engagement irresponsable pris par Yaïr Lapid envers l’Administration Biden qu’Israël n’agirait plus par surprise face à l’Iran, un changement de cap très fortement critiqué par le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou qui y voit une réduction dangereuse de la marge de manoeuvre d’Israël et de Tsahal face à la menace iranienne.

Photo Edi Israël / Flash 90