Encore une première place pour Israël dans un classement mondial! Cette fois-ci dans le domaine du digital.

Ces dernières années, l’étude de la société européenne de VPN SurfSark examine ce qui est appelé la « qualité de vie numérique » des citoyens de 117 pays différents sur la base de plusieurs paramètres. Parmi les paramètres testés aux fins de l’étude figurent le coût de l’internet domestique et cellulaire ; la qualité de la connexion ; l’infrastructure de réseau; la sécurité du réseau et le niveau de technologie et de numérisation du gouvernement dans les différents pays.

Pour la première fois, c’est Israël qui arrive en tête de ce classement devant le Danemark, l’Allemagne et la France.

Ce qui a valu la première place à Israël est une donnée qui en surprendra peut-être plus d’un: le coût de l’internet domestique. En effet, dans ce domaine, l’Etat hébreu arrive loin devant les autres pays testés.

Cet indice est divisé en deux sous-catégories : Internet filaire et Internet mobile, le paramètre exact étant le temps qu’une personne doit travailler pour acheter le forfait Internet filaire le moins cher, et le temps qu’une personne doit travailler pour payer l’achat du mobile 1 GB le moins cher. Selon l’étude, l’Israélien moyen a besoin de 19 minutes de travail pour payer le forfait Internet à domicile le moins cher disponible – tout comme l’année dernière – et d’environ 5 secondes de travail pour acheter le forfait de surf le moins cher.

Par ailleurs, Israël se distingue aussi sur la qualité de la connexion.

Dans les autres domaines étudiés, les résultats sont moins impressionnants et le pays a même perdu des places par rapport aux autres années. Mais comme ils ne comptent que pour 20% de la note finale, Israël se distingue donc dans les critères les plus importants et se hisse à la première place de ce classement.