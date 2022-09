Le chef des renseignements israéliens, le Dr Eyal Hulata, a affirmé, dans un discours qu’il a prononcé aujourd’hui, que le Hezbollah était devenu plus audacieux ces derniers temps.

»Nous faisons face en ce moment à des menaces de la part de Nasrallah et nous sentons une audace augmentée des activistes sur le terrain. Israël a intérêt à un Liban stable et nous ne voulons pas son effondrement mais l’affaiblissement du Hezbollah en son sein. Israël n’est pas impressionné par ces menaces et continuera à agir et à préserver ses intérêts énergétiques », a déclaré Hulata.

Ces propos font écho au contexte tendu entre Israël et le Liban lié aux gisements maritimes de gaz. Le Liban revendique une partie du gisement »Karish » qui devrait être mis en exploitation dans les prochaines semaines. Le Hezbollah a déjà procédé à plusieurs démonstrations de force, en envoyant notamment des drones au-dessus de la plateforme gazière.

Israël et le Liban ont mené des négociations par l’intermédiaire des Etats-Unis depuis plusieurs semaines afin de parvenir à un accord sur leur frontière maritime. Les négociations progressent et il était même question d’une conclusion d’un accord. En Israël, plusieurs voix s’élèvent contre la signature d’un tel acte qui engage l’Etat de manière significative, par un gouvernement de transition et alors que la Knesset a été dissoute.

Le chef des renseignements israéliens a affirmé qu’Israël commencerait à exploiter le gisement Karish comme prévu malgré les menaces répétées du Hezbollah.

Hulata est également revenu sur la menace iranienne qu’il a qualifiée de menace la plus importante pour Israël. Il a réitéré la détermination d’Israël à tout faire pour empêcher les Gardiens de la Révolution de se doter de l’arme nucléaire et son opposition à l’accord qui se profile avec les puissances occidentales.

Au sujet de la question palestinienne, Hulata a insisté sur le travail de prévention que menaient les services israéliens contre le terrorisme en Judée-Samarie, notamment à l’approche des fêtes de Tichri et des élections.

Concernant Gaza, il est revenu sur l’opération courte et efficace menée cet été et a rappelé la mission prioritaire de l’Etat d’Israël: ramener les prisonniers israéliens qui sont aux mains du Hamas.