Me Yomtob Kalfon, ancien député de la Knesset évoque les pourparlers en vue de la libération des otages: « Israël n’est pas suffisamment réactif : il aurait dû dès la fin de la première phase durcir le ton, et même reprendre des opérations militaires contre le Hamas pour exercer sur lui des pressions et permettre la libération d’otages. Malheureusement nous avons été en retard! »