Contrairement à ce que les Etats-Unis auraient souhaité, Israël n’a pas soutenu la résolution que ces derniers ont présentée au Conseil de sécurité de l’ONU avec la France et le Royaume-Uni.

Ce texte condamnait clairement l’aggressivité russe face à l’Ukraine et appelait à la fin des combats.

Un diplomate israélien a expliqué : »Notre position vis-à-vis du conflit avec l’Ukraine est claire et s’exprimera aussi sur la scène des Nations Unies. Nous avons précisé à nos alliés que nous nous opposions à la démarche russe, ainsi que l’a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid. Nous devons composer avec des contraintes face à la Russie, que les Américains connaissent bien ».

Il semblerait qu’Israël votera pour une telle résolution lorsqu’elle arrivera devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Israël essaie depuis des années de passer entre les gouttes lorsqu’il s’agit de condamner la Russie. A cela deux raisons, la première est la »frontière » commune avec la Russie en Syrie, et la liberté d’action que lui confère la Russie sur ce territoire et la seconde est la préservation de la grande communauté juive dans le pays.

L’Ukraine est déçue de l’attitude israélienne mais, au moins jusqu’à maintenant, fait preuve d’une certaine compréhension par rapport aux impératifs sécuritaires qui se jouent pour Israël.

Le Président ukrainien Zelensky s’est entretenu par téléphone avec le premier ministre Bennett. Il lui aurait demandé de jouer les intermédiaires avec Vladimir Poutine afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Il souhaiterait que de telles négociations se déroulent à Jérusalem.

Ce ne serait pas la première fois que l’idée de faire d’Israël un médiateur entre la Russie et l’Ukraine est mise sur la table. Binyamin Netanyahou l’avait déjà proposé en son temps et Bennett aurait tenté de convaincre Vladimir Poutine sur la demande de Zelensky, lors de son dernier voyage à Sotchi. Poutine aurait alors très mal pris la demande du premier ministre israélien et aurait refusé.

Le bureau du premier ministre n’a pas voulu confirmer la teneur de la conversation entre Bennett et Zelensky, se contentant de déclarer qu’Israël avait promis une aide humanitaire à l’Ukraine.

Cette aide a également été évoquée lors de la conversation qu’a eue Micky Lévy, président de la Knesset avec son homologue ukrainien. Ce dernier a remercié le peuple d’Israël pour son soutien et exprimé son souhait de voir se tenir un sommet russo-ukrainien à Jérusalem.

Sur place, l’ambassadeur d’Israël, Michaël Brodsky, se veut plutôt pessimiste : »J’aimerais beaucoup qu’un tel sommet puisse s’organiser, mais la situation ne semble pas évoluer en ce sens. Les Russes refusent tout dialogue arguant qu’il n’y a rien à négocier ».

Ce soir à Tel Aviv, quelques milliers de personnes ont manifesté contre l’invasion russe et en soutien à la population ukrainienne, devant l’ambassade de Russie en Israël. Parmi les manifestants beaucoup de olim arrivés d’Ukraine qui tiennent à témoigner leur attachement à leur pays de naissance et qui s’inquiètent pour leurs proches restés sur place.

L’ambassade d’Ukraine en Israël, quant à elle, a commencé à lancer des appels aux olim ukrainiens pour qu’ils se portent volontaires pour aller aider à combattre la Russie. Ce message posté sur Twitter a depuis été effacé de la page de l’ambassade.