Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’Israël et le Maroc ont décidé d’établir des relations diplomatiques pleines et vont signer un accord de normalisation entre eux. La décision marocaine fait suite à l’annonce de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il s’agit du quatrième pays arabe qui normalisera ses relations avec Israël en l’espace d’à peine quatre mois.

Dans son tweet, le président américain a écrit : « J’ai signé aujourd’hui une déclaration américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il s’agit d’un plan d’autonomie sérieux, fiable et réaliste du Maroc et qui constitue la seule base pour une solution juste et durable et pour la paix. Une autre percée historique s’ensuit : ces deux merveilleux pays que sont Israël et le royaume du Maroc ont accepté d’établir entre eux des relations diplomatiques pleines et entières ! C’est une percée significative pour la paix au Moyen-Orient ! »

Le président américain s’est entretenu au téléphone avec le roi Mohammed VI du Maroc qui l’a remercié pour la reconnaissance américain. Donald Trump a remercié le roi pour sa décision de normaliser les relations du Maroc avec Israël.

Le conseiller spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Jared Kushner a précisé de son côté que cet accord prévoit notamment la réouverture de l’espace aérien marocain aux avions de lignes israéliens et qu’il y aura à un nouveau un trafic aérien direct entre les deux pays. Chaque pays ouvrira dans un premier temps un « bureau d’intérêts diplomatiques » à Tel-Aviv et Rabat et dans une second temps, des ambassades. Les deux pays entretiendront aussi des liens économiques.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, Israël a encouragé la diplomatie américaine à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, démarche qui favoriserait une reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Les pourparlers se sont intensifiés ces dernières semaines entre la Maison-Blanche et les autorités marocaines et les Américains ont tenu Jérusalem au courant de l’évolution positive des choses.

Israël et le Maroc avaient entretenu des relations discrètes et moins discrètes durant cinq décennies, notamment avec l’établissement de relations diplomatique après les accord d’Oslo. Mais le Maroc avait rompu ces relations après le déclenchement de la 2e Intifada par Yasser Arafat.

