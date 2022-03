La directrice du ministère de l’Education nationale, Dalit Stauber, tire la sonnette d’alarme sur les chiffres du personnel en Israël.

Elle a annoncé que l’année dernière 600 enseignants avaient abandonné leur métier. Parallèlement, cette profession ne suscite plus autant de vocation et le nombre de jeunes voulant exercer ce métier est en chute. Stauber met en avant le manque cruel d’institutrices en école maternelle et une baisse de 20% des inscriptions pour le diplôme d’enseignant. »Nous avons voulu ouvrir un programme spéciale pour les institutrices de maternelle. Nous en attendions 100, 12 se sont inscrites ».

La période du Corona a particulièrement mis en exergue ces difficultés. Des classes entières ont fermé par manque de remplaçants lorsqu’un professeur ou une institutrice était malade.

Selon Stauber, interrogée sur Kan Reshet Beth, si chaque année on déplore le départ d’enseignants qui préfèrent aller exercer un autre métier, cette année c’est le double qui est parti. Pour elle, la raison principale de ces changements de carrière réside dans les conditions de travail : »Il est nécessaire d’améliorer leurs conditions de travail et leur salaire ».

La directrice du ministère de l’Education nationale est assez alarmiste, pour elle, le 1er septembre prochain, le système scolaire israélien n’aura plus assez d’enseignants. »L’Etat se trouve dans une crise stratégique ».

La présidente du syndicat des professeurs, Yaffa Ben David, a une analyse semblable. Elle s’est adressée au ministre des Finances en ces termes : »Il existe un réel risque que nous ayons des difficultés à ouvrir la prochaine année scolaire; mais c’est la première année où je ne dois pas menacer de cela, car elle ne pourra pas être ouverte quoi qu’il en soit, faute de personnel ».