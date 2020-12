Israël : l’opération de vaccination se poursuit avec rapidité

Pour l’instant, selon les consignes du ministère de la Santé, les catégories prioritaires pour l’obtention du vaccin sont : les personnels médicaux et les bénévoles des organisations de premiers secours, les citoyens de 60 ans et plus et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Il s’agit d’une véritable course contre la montre car les chiffres de la propagation du virus dans cette troisième vague avec le cap de 5.000 nouveaux malades quotidiens atteint.

Photo Pixabay