Cette nuit (mercredi à jeudi), Israël a libéré plus de 600 terroristes palestiniens en échange de la restitution par le Hamas des dépouilles de quatre otages israéliens – Tsahi Idan, Shlomo Mansour, Ohad Yahalomi et Itzik Elgarat, z’l.

La libération de ces terroristes avait été suspendue par les autorités israéliennes pour garantir que le Hamas n’organise aucune »cérémonie » cynique lors de la remise de ces quatre corps d’otage, comme il l’avait fait pour ceux des membres de la famille Bibas et d’Oded Lifshitz.

Parmi les terroristes relâchés cette nuit, 50 étaient condamnés à la réclusion à perpétuité, 60 à des peines de nombreuses années d’emprisonnement et 47 sont des terroristes qui avaient été libérés dans le cadre de l’accord Shalit et réincarcérés depuis pour avoir repris leurs activités terroristes. 445 avaient été arrêtés après le 7 octobre.

Ils ont rejoint cette nuit Jérusalem Est, la Judée-Samarie et la Bande de Gaza.

A leur sortie des prisons israéliennes cette nuit, les terroristes ont pu voir un message laissé par les services pénitentiaires, écrit en hébreu, en arabe et en anglais: »Le peuple éternel n’oublie pas. Je poursuivrai mes ennemis et je les rattraperai ». Cette dernière phrase est tirée du Livre des Psaumes, chapitre 18, verset 38, où le roi David parle de la force que Dieu lui donne pour vaincre ses ennemis. Elle exprime une détermination absolue et une foi en la victoire sur l’ennemi.