Pierre Lurçat, avocat de profession, s’illustre particulièrement dans son rôle d’essayiste et d’écrivain. A son actif, on compte plusieurs ouvrages qui nous permettent de découvrir, de comprendre et de réfléchir sur son sujet de prédilection: Israël.

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, ”Israël, le rêve inachevé”, nous avons pu nous entretenir avec lui.

Le P’tit Hebdo: Le sujet qui parcourt en filigrane votre ouvrage est celui de l’identité collective d’Israël. Quelle est selon vous la définition que l’on peut lui donner aujourd’hui?

Pierre Lurçat: En revenant sur sa terre, le peuple juif redevient hébreu. Comme disait Manitou, on peut distinguer deux sortes de Juifs: ceux qui ne voulaient plus être juifs et ceux qui voulaient l’être encore plus. Mon livre, en faisant référence à la littérature israélienne et notamment à celle des écrivains inspirés par l’idéologie cananéenne, évoque la tentation de rupture qui a accompagné le projet sioniste. L’idée était que l’on pourrait créer en Israël, une identité qui n’aurait plus rien à voir avec l’identité juive. Aujourd’hui encore nous devons faire face à une telle volonté.

Lph: Pourtant, si on croit les résultats aux élections depuis ces dernières années, il semblerait qu’une immense majorité de la population israélienne ne partage pas cette tentation de rupture que vous évoquez. Faut-il, pour autant, y voir une menace?

P.L.: A cette idéologie cananéenne a succédé un autre mythe, celui de faire d’Israël, l’Etat de tous ses citoyens. Les débats autour de la loi sur l’Etat nation l’ont montré. Les opposants à cette loi l’ont présentée de manière mensongère comme un débat autour de l’égalité des droits, qui existe déjà en Israël.

Certes, cette tentation de la rupture se manifeste chez une population minoritaire en Israël, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas et qu’elle n’est pas dangereuse. Depuis trente ans, le sionisme et le caractère juif de l’Etat d’Israël sont remis en cause par une minorité que l’on pourrait qualifier de ”post sioniste”, et qui a donné le ton du débat public. L’importance qu’a prise la Cour Suprême, qui est de plus en plus coupée du peuple est une illustration de la nocivité d’une minorité. De plus, cette idéologie minoritaire puise sa force dans l’animosité de certains ennemis d’Israël sur la scène internationale, grâce notamment au soutien financier européen en faveur d’ONG anti-israéliennes.

Lph: Finalement, votre ouvrage nous met en garde: on pourrait penser que nous avons atteint notre but avec la création de l’Etat d’Israël, mais en fait rien n’est gagné?

P.L.: En effet, quand on pense que nous sommes devenus forts, que nous avons atteint notre objectif, alors le danger revient. Le sionisme n’a pas mis fin à la condition du Juif, à l’antisémitisme. C’est un combat permanent qui est menacé par notre tendance de Juif d’exil, à être toujours sur la défensive. Cela se ressent jusque dans la stratégie militaire: ne pas être celui qui attaque. Le peuple juif aimerait être à l’image du patriarche Yaakov, qui était assis dans les tentes. Mais notre histoire nous a appris que si nous voulons défendre notre identité, nous ne pouvons pas nous reposer, nous devons aussi être prêts à prendre les armes. Le véritable enjeu est celui de ne pas douter de notre identité.

Lph: Que préconisez-vous pour définitivement affirmer cette identité?

P.L.: Une des questions sur lesquelles je préconise un changement radical est celui du Mont du Temple. On ne peut pas être en Israël et renoncer à notre souveraineté sur ce lieu. Moshé Dayan l’a abandonné, parce qu’il le considérait comme une relique du passé, or il est notre passé et notre avenir. D’ailleurs, cette vision centrale du Mont du Temple était partagée aussi bien par Théodore Herzl, que par Jabotinsky ou Avraham Stern, fondateur du groupe Stern, que j’évoque dans mon livre. Le jour où nous proclamerons notre souveraineté à cet endroit, alors peut-être que les Musulmans comprendront enfin que nous sommes revenus sur notre terre.

Lph: C’est pour cette raison, que vous estimez que le rêve d’Israël est inachevé? Nous douterions encore de notre identité?

P.L.: Beaucoup de choses sont encore imparfaites. On ne peut pas en 70 ans en être au point de nations vieilles de plusieurs siècles, c’est évident. Pour moi, en effet, cette question identitaire est fondamentale dans l’achèvement du projet sioniste. Mais, je pointerais aussi la situation économique et sociale du pays. Si je devais citer un échec du sionisme, ce serait celui-là. L’idéal de justice sociale était partagé par tous les Pères Fondateurs, du Rav Kook à David Ben Gourion, il faisait office de dénominateur commun. Nos résultats dans ce domaine ne sont pas à la hauteur des espérances.

Lph: A qui destinez-vous cet ouvrage?

P.L.: A tous ceux que la question de l’identité taraude, Juifs et non-Juifs. Cette question est un des grands thèmes de notre époque. Israël doit servir d’exemple. Nous avons laissé la gauche juive prétendre qu’être le phare des nations revenait à porter une morale judéo-chrétienne qui est à l’opposé de nos valeurs. Etre le phare des nations c’est expliquer et représenter l’essence même de l’identité.

