Alors que le pays est en pleine guerre depuis plus d’un an au nord et au sud, l’acharnement du système judiciaire israélien, de certains cercles de l’armée et de la police mais aussi de certaines élites politiques influentes contre le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement pourtant démocratiquement élus ne relève-t-il pas d’un dangereux mépris pour la souveraineté de l’Etat hébreu en entravant le fonctionnement normal de ses institutions ?

Pour en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine le sociologue et philosophe franco-israélien Shmuel TRIGANO, auteur d’une quarantaine d’ouvrages de pensée juive, d’histoire et d’analyses sur Israël.