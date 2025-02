Le consulat israélien de New York a lancé mardi une campagne percutante au cœur de Manhattan, projetant sur les écrans de Times Square les photos bouleversantes de trois otages récemment libérés : Yossi Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levi. Revenus samedi dernier dans un état de santé critique, leurs visages deviennent ainsi le symbole d’une interpellation mondiale sur le sort des 76 otages encore captifs à Gaza et la cruauté du Hamas.

Cette initiative stratégique, déployée sur l’une des places les plus fréquentées au monde avec près d’un million de passants quotidiens, intervient dans un contexte de tensions accrues autour des négociations pour la libération des otages, alors que l’incertitude plane sur la prochaine échéance prévue samedi.

« Nous sommes ici pour présenter la vérité au monde et rappeler que la guerre contre l’organisation terroriste Hamas est la guerre de tous », affirme le consulat israélien dans son communiqué.

Le consul général d’Israël à New York, Ofir Akunis, a durci le ton en établissant un parallèle historique avec la Shoah, repris par beaucoup en Israël et même par le président Trump : « Les photos constituent la preuve la plus claire que le Hamas est le successeur des nazis ». Pour appuyer ses déclarations, le diplomate a noté que les forces israéliennes avaient récemment découvert un exemplaire de « Mein Kampf » dans un quartier général du Hamas à Jénine.