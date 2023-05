Tsahal a entamé cette nuit (lundi à mardi), une opération militaire à Gaza, baptisée »Bouclier et Flèche » (Maguen vé Hetz).

Dès le début de cette opération, trois chefs du Djihad islamique ont été visés et éliminés.

Le premier est le commandant de la région nord de la Bande de Gaza au sein du Djihad islamique, qui est responsable du tir des roquettes pendant le mois qui vient de s’écouler et l’un des plus hauts gradés de l’organisation terroriste. Le second est un chef de l’organisation terroriste responsable de la direction des attentats terroristes en Judée-Samarie et le troisième le secrétaire du conseil militaire du Djihad islamique.

Parallèlement à ces éliminations ciblées, Tsahal a attaqué d’autres cibles du Djihad islamique à Gaza dont des sites fabrication d’armes et de roquettes. Les Palestiniens prétendent que 12 personnes ont été tués et 20 blessées. Parmi les blessés se trouveront la fille de l’un des chefs éliminés, âgée de 5 ans, l’épouse d’un autre et des membres de la famille du troisième.

Les habitants du sud du pays ont reçu la consigne d’entrer dans les abris. Aucune structure scolaire ne fonctionnera aujourd’hui jusqu’à demain 18h dans ces régions. Seuls les rassemblements jusqu’à 10 personnes sont autorisés en extérieur et 100 personnes à l’intérieur. Il est autorisé de se rendre au travail que s’il y a un abri sur place.

En outre, la mobilisation de réservistes a commencé, dans les différentes unités. Certaines routes et sites du sud du pays ont été fermés: la route 4 entre l’échangeur de Zikim et Netiv A’assara, la route 34 de l’échangeur Yad Mordehaï à l’échangeur Nir Am, la route 232 sur une partie.

Les points de passage Kerem Shalom et Erez entre Israël et la Bande de Gaza ont été fermés aux hommes et aux marchandises.