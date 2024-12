Le ministre de la Défense Israël Katz s’est rendu mercredi sur l’axe Philadelphie. Il était accompagné dans sa tournée par le chef du Commandement militaire sud et le commandant de la division de Gaza. Il a salué, dans une déclaration, le ‘travail incroyable’ effectué sur place.

Il a ajouté : « La sécurité restera entre les mains de Tsahal, qui sera en mesure d’agir de quelque manière que ce soit pour éliminer les menaces, éviter la construction de tunnels et d’infrastructures terroristes, et empêcher les organisations terroristes de se réorganiser et de tenter de porter atteintes à l’État d’Israël ou aux soldats de Tsahal. Nous veillerons à ce que le contrôle de la sécurité soit entre les mains de Tsahal, qui sera autorisée à opérer n’importe où afin de prévenir les menaces ».

Et de préciser : « Nous veillerons ici à Gaza, comme au Liban, comme en Syrie et à l’est, à ce qu’il n’y ait plus de menaces pour les localités israéliennes, les citoyens de l’État d’Israël et les soldats de Tsahal. Et avec tout cela, nous travaillerons pour atteindre les deux objectifs de la guerre : libérer tous les otages et vaincre le Hamas ».