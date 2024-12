Pour la première fois hier soir (lundi), un responsable officiel israélien a revendiqué l’élimination par Israël du chef du Hamas Ismaël Haniyeh au Qatar.

C’est Israël Katz, le ministre de la Défense, qui l’a déclaré dans une allocution prononcée lors d’une soirée en l’honneur des responsables de la sécurité locale.

Katz a affirmé: »En ces jours où l’organisation terroriste des Houthis tire des missiles sur Israël, je veux envoyer un message clair en introduction de mon propos: nous avons écrasé le Hamas, nous avons gagné le Hezbollah, nous avons aveuglé le système de défense anti-aérienne de l’Iran et nous avons atteint ses chaines de production de missiles, nous avons causé l’effondrement du régime d’Assad en Syrie, nous avons frappé fort l’axe du mal et nous frapperons fort l’organisation terroriste des Houthis qui est la dernière à être encore debout. Nous atteindrons ses installations stratégiques, nous la décapiterons de ses chefs, exactement comme nous l’avons fait avec Haniyeh, Sinouar et Nasrallah. A Téhéran, à Gaza, au Liban, nous le ferons aux Houthis à Houdeida et à Sanaa. Ceux qui lèvent la main sur Israël auront la main coupée, le bras long de Tsahal les atteindront et nous réglerons nos comptes avec eux ».