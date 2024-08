Hier (vendredi), le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a reçu Stéphane Séjourné et David Lammy, ses homologues français et britannique.

Ces derniers ont effectué une visite éclair dans la région afin de prévenir un embrasement régional.

Ils se ont également rendus à Ramallah et au Caire.

Le ministre Katz a tweeté à l’issue de cette rencontre: ”J’ai reçu aujourd’hui à Jérusalem mes collègues, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, pour une visite urgente alors que l’Iran menace d’attaquer Israël.

Je les ai remerciés pour leur soutien à Israël et leur ai clairement fait comprendre que la meilleure façon de dissuader l’Iran et d’empêcher la guerre était d’annoncer que si l’Iran attaque, ils se tiendront aux côtés d’Israël non seulement pour la défense mais aussi pour frapper des cibles en Iran. L’Iran est à la tête de l’axe du mal, et le monde libre doit l’arrêter maintenant avant qu’il ne soit trop tard”.

Stéphane Séjourné a insisté: ”Il faut un accord. Pour libérer les otages, pour arrêter la souffrance des civils de Gaza, parce que la stabilité de la région en dépend”.

David Lammy a déclaré: ”Seule la diplomatie peut nous permettre de mettre fin au cycle actuel de violence au Moyen-Orient et d’instaurer une paix durable. Il ne peut y avoir de retard ni d’excuses. Toutes les parties doivent s’engager sérieusement dans des négociations en vue d’un accord de cessez-le-feu. Il s’agit d’une occasion cruciale pour obtenir la libération des otages et une augmentation immédiate de l’aide à Gaza”.