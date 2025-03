Le ministre de la Défense, Israël Katz, a annoncé avoir ordonné à Tsahal de prendre le contrôle de nouveaux territoires à Gaza et d’élargir les zones de sécurité autour de la Bande de Gaza.

« Israël poursuivra l’opération ‘Force et Glaive’ avec une intensité croissante jusqu’à la libération des otages par le Hamas. Nous restons attachés à la proposition de l’émissaire spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Witkoff, visant à libérer tous les otages, qu’ils soient vivants ou décédés, en deux étapes, avec un cessez-le-feu intermédiaire – sans compromettre les intérêts sécuritaires d’Israël », a déclaré Katz.

Il a averti que « si l’organisation terroriste Hamas continue de refuser de libérer les otages, j’ai ordonné à Tsahal de s’emparer de nouveaux territoires, tout en évacuant la population, et d’élargir les zones de sécurité autour de Gaza afin de protéger les localités israéliennes et les soldats de Tsahal, en maintenant un contrôle permanent du territoire par Israël. Plus le Hamas persistera dans son refus, plus il perdra de territoires, qui seront intégrés à Israël. »

« Nous intensifierons les combats par des frappes aériennes, maritimes et terrestres, ainsi que par l’élargissement de la manœuvre terrestre, jusqu’à la libération des otages et la défaite du Hamas, en utilisant tous les moyens de pression militaires et civils – y compris l’évacuation de la population gazaouie vers le sud et la mise en œuvre du plan de réinstallation volontaire du président américain Trump pour les habitants de Gaza », a conclu le ministre de la Défense.