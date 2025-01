Après 15 mois de guerre, le ministre de la Défense, Israël Katz, craint de s’enliser dans une guerre d’usure et demande à Tsahal de lui présenter un plan d’éradication du Hamas s’il ne rend pas les otages avant l’entrée en fonction de Donald Trump à la Maison Blanche.

»Nous ne pouvons pas nous laisser entrainer dans une guerre d’usure à Gaza, alors que les otages sont dans les tunnels, risquent leur vie et souffrent terriblement », a déclaré le ministre Katz.

Il a demandé à Tsahal d’indiquer quels sont les points qui rendent difficile l’accomplissement de la mission d’anéantissement du Hamas, y compris le sujet humanitaire et de laisser ensuite l’échelon politique prendre les décisions qui s’imposent.

»La solution politique n’est pas pertinente », estime Israël Katz, »car aucun acteur arabe ou autre ne veut prendre la responsabilité civile de Gaza tant que le Hamas n’est pas totalement détruit ».

Pour le ministre: »Les officiers et les soldats de Tsahal mènent la guerre avec courage et font un travail remarquable. Parallèlement, il faut changer la méthode d’action pour permettre l’anéantissement du Hamas et la fin de la guerre à Gaza ».