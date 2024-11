Le nouveau ministre de la Défense, Israël Katz, était aujourd’hui (mercredi) au QG du commandement nord avec le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy et le commandant du secteur nord, le général Ori Gordin.

Après avoir été informé des derniers développements, il a déclaré: ”Nous avons frappé durement le Hezbollah et nous avons éliminé Nasrallah, c’est pourquoi maintenant nous devons continuer à frapper avec force pour concrétiser les fruits de la victoire. Nous payons un prix lourd et douloureux et je présente toutes mes condoléances aux familles de soldats tombés au combat et mes voeux de rétablissement aux blessés. Nous avons élargi l’opération terrestre au Sud Liban et nous agissons contre des cibles du Hezbollah dans le quartier de Dahieh à Beyrouth et partout où cela est nécessaire. En ce moment même, des installations terroristes sont en train d’être détruites”.

Katz a précisé que la démilitarisation du Hezbollah était un objectif de guerre: ”Nous n’accepterons aucun cessez-le-feu, nous ne ralentirons pas et nous ne signerons aucun accord qui ne prévoit pas l’atteinte des objectifs de guerre qui sont la démilitarisation du Hezbollah, son retrait au-delà du Litani et la création de conditions pour que les habitants du nord puissent rentrer chez eux en tout sécurité”.

Le ministre de la Défense a insisté: ”Nous n’accepterons aucun accord qui ne permet pas à Israël de faire respecter ses clauses et d’agir contre toute action et organisation terroriste”.