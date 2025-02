Le ministre de la Défense, Israël Katz, a passé en revue la situation sur les différents fronts, dans une allocution prononcée au congrès du Centre du pouvoir local en Israël.

Il a fait plusieurs révélations notamment sur les plans d’attaque du Hamas en Judée-Samarie et contre les localités proches de la ligne verte mais aussi depuis la Bande de Gaza pendant la trêve actuelle.

« Aux côtés du Premier ministre et du gouvernement, nous menons une politique très claire. Cette politique affirme que, parallèlement aux efforts militaires et aux opérations en cours, nous promouvons un plan de défense pour protéger nos frontières et nos localités », a déclaré Katz.

Il a expliqué qu’il avait demandé au commandant de l’unité 8200, au chef du Commandement Sud et aux autres officiers quelle est leur principale conclusion après le 7 octobre. »Ils m’ont répondu qu’il est impératif de ne plus jamais permettre à des organisations extrémistes de ce type d’être situées à proximité des frontières d’Israël – que ce soit à Gaza, au nord, en Syrie ou près des localités de Judée-Samarie. Et c’est précisément notre politique. »

Présence indéfinie dans la zone tampon au Liban

« Dans la zone tampon au Liban, nous resterons sans limite de temps. Cela dépend de la situation, pas d’un calendrier. Nous avons reçu le feu vert des États-Unis. », a assuré le ministre de la Défense.

Empêcher l’Iran de renforcer la présence militaire en Syrie

« En Syrie, nous avons pris une décision en temps réel : empêcher l’Iran de sauver le régime syrien et d’y acheminer ses milices. Nous avons envoyé un message clair par les canaux nécessaires : s’ils viennent, nous frapperons. Nous avons déployé nos avions de l’armée de l’air et ils ont forcé les avions iraniens à faire demi-tour ».

Le ministre de la Défense a précisé l’attitude méfiante d’Israël vis-à-vis du nouveau pouvoir en Syrie: « En Syrie, Julani est arrivé au pouvoir, il a troqué ses djellaba pour des costumes-cravates et parle bien. Mais nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne faisons confiance qu’à Tsahal. »

Et d’ajouter: »Il était clair pour le Premier ministre et moi qu’il fallait prendre le contrôle de la zone tampon – et notre politique est de rester là, au sommet du mont Hermon et dans les positions stratégiques, pour une durée indéterminée. »

Israël Katz a répété ce qu’avait déclaré le Premier ministre Netanyahou il y a quelques jours, à savoir que le sud de la Syrie doit être démilitarisé. Il a, par ailleurs, révélé qu’il y a deux jours (mardi), le nouveau régime a tenté pour la première fois de réoccuper des postes et des bases. »L’armée de l’air israélienne est immédiatement intervenu et a frappé. Nous ne permettrons pas de violer la démilitarisation du sud de la Syrie et nous ne permettrons pas la formation d’une nouvelle menace », a martelé Katz.

Par ailleurs, Israël s’engage aux côtés de la communauté druze installée au sud de la Syrie et dont certains ont des proches qui vivent sur le Plateau du Golan en Israël: « Nous avons une grande responsabilité envers nos amis druzes en Syrie, et nous cherchons activement à maintenir un lien avec eux », a déclaré Katz, »Nous envisageons actuellement de permettre à ceux vivant à proximité de venir travailler quotidiennement sur le plateau du Golan. Nous nous préparons également à leur fournir une assistance par l’intermédiaire d’organisations et par divers moyens. Nous voulons les voir protégés, et nous œuvrons avec habileté dans ce sens. »

Gaza : la trêve a un seul objectif – le retour des otages

Le ministre de la Défense a souligné que le cessez-le-feu à Gaza n’avait qu’un seul objectif: permettre de ramener des otages: « Nous n’avons pas accepté un cessez-le-feu à Gaza par manque de munitions ou en raison de la fatigue des soldats. Nous l’avons fait pour une seule raison : ramener les otages. C’est notre priorité absolue, notre devoir moral et notre engagement. Et nous continuerons à agir en ce sens ».

Sur les otages, le ministre a mis en avant le fait que 25 otages vivants avaient pu être libérés lors de la première phase de l’accord, un chiffre bien supérieur à tout ce qui avait été proposé pendant toute l’année. Il a déclaré que pour ramener tous les otages, Israël doit faire comprendre au Hamas que Tsahal est prêt à tout moment à reprendre les combats. Il a également dénoncé des tentatives du Hamas d’attaquer les soldats et même des localités israéliennes pendant la trêve actuelle.

Parallèlement, Israël Katz insiste sur l’importance de préserver les intérêts stratégiques d’Israël dans la Bande de Gaza: »Tsahal maintient une zone tampon définie à Gaza, comprenant des postes avancés au-delà de nos lignes, ainsi que le contrôle du corridor de Philadelphie. J’ai visité la zone et j’ai vu des tunnels traversant vers l’Egypte. Qu’est-ce que cela signifie ? Du trafic d’armes. Notre consigne la plus importante est d’empêcher la contrebande sous couvert de l’aide humanitaire. Sans contrôle de ce corridor, en 42 jours de trêve, l’arsenal du Hamas aurait été réapprovisionné ».

Pour le ministre de la Défense, le plan Trump est la meilleure solution après la victoire de Tsahal: »Le Hamas ne restera pas au pouvoir à Gaza – ni politiquement, ni militairement. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous avançons rapidement sur un plan de migration volontaire pour permettre à ceux qui le souhaitent de quitter Gaza via le port d’Ashdod ou l’aéroport Ramon. »

La Judée-Samarie : rempart de protection d’Israël

Israël Katz a rappelé que les localités juives de Judée-Samarie sont le bouclier des zones de forte densité de peuplement au centre du pays.

Il a révélé: »Nous avons découvert que le Hamas planifiait, avant le 7 octobre, d’attaquer non seulement dans le sud mais aussi en Judée-Samarie et de l’autre côté de la ligne verte. Des dossiers saisis confirment cela, c’est pourquoi nous avons changé notre politique ».

Israël Katz a garanti que Tsahal resterait au moins un an dans les camps de réfugiés de Judée-Samarie, qui sont les nids des terroristes: « Depuis plus de deux ans, l’Iran y injecte des armes, des financements et des directives pour former des bataillons et créer un front est contre Israël. J’ai ordonné à Tsahal de poursuivre ses opérations à Jénine, Toulkarem, Nur Shams et au-delà pour neutraliser ces infrastructures. Aujourd’hui, le camp de réfugiés de Jénine est vide de ses habitants, et Tsahal s’y trouve. J’ai ordonné aux forces d’y rester au moins un an ».

Cette décision a été accueillie favorablement par les forces sur le terrain, d’après le ministre: »Les soldats et commandants disent qu’enfin, on les laisse faire ce qu’il faut. Rester sur place pour éviter d’avoir sans cesse à entrer et sortir ».