Le nouveau ministre de la Défense, Israël Katz, a tenu sa première réunion avec l’Etat-major depuis sa prise de fonction.

Il a évoqué le cessez-le-feu au Liban et a martelé qu’il n’y aurait pas d’arrêt des combats avant qu’Israël ait atteint ses objectifs et sans garanties de son droit de mettre en œuvre et de prévenir le terrorisme par lui-même. Tout accord devra comprendre ”le désarmement du Hezbollah et son retrait au-delà du fleuve Litani ainsi que le retour en toute sécurité des habitants du nord chez eux”, a précisé Katz.

Par ailleurs, il a affirmé que la priorité d’Israël était d’empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire. ”Nous nous trouvons aujourd’hui en raison des coups durs portés au Hezbollah mais aussi à l’Iran, dans une situation où l’Iran est plus vulnérable que jamais, de manière concrète et dans le mental et le mental n’est pas moins important”.

“Il existe aujourd’hui un large consensus selon lequel le programme nucléaire iranien doit être contrecarré, et il est également admis que cela est réalisable – non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan politique. Aujourd’hui, il existe une opportunité de contrecarrer et d’éliminer la menace d’anéantissement de l’État d’Israël. Nous avons une opportunité et vous apportez la capacité. Je sais que vous saurez le faire pour qu’ensemble nous réalisions cela. Nous allons bloquer l’agression iranienne contre Israël qu’elle soit directe ou par l’intermédiaire de ses proxys”.

Concernant Gaza, le ministre a déclaré: ”Tout d’abord les otages comme je le disais aussi en tant que ministre des Affaires étrangères: c’est l’objectif le plus important pour les services de sécurité à la tête de laquelle je me trouve en tant que ministre du gouvernement. Nous ferons tout pour les ramener chez eux et pour garantir l’éradication du Hamas”.