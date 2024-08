Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré que ‘l’Iran était en train de construire une infrastructure terroriste islamique en Judée-Samarie en inondant les ‘camps de réfugiés’ avec de l’argent et des armes passés en contrebande par la Jordanie, dans le but d’établir un front terroriste oriental contre l’État d’Israël’. Katz a estimé que ce processus mettait également en danger la stabilité du régime jordanien.

Il a ajouté : « L’armée israélienne agit avec force et prendra toutes les mesures nécessaires pour arrêter et empêcher le développement de l’infrastructure terroriste, en s’efforçant au maximum de séparer les terroristes de la population civile ». Il a conclu en déclarant : « Le monde doit se réveiller et arrêter la pieuvre iranienne avant qu’il ne soit trop tard ».