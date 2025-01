En pleine opération Mur de fer, le ministre de la Défense, Israël Katz, s’est rendu aujourd’hui (mercredi) à Jénine où les forces israéliennes opèrent depuis une semaine contre les cellules terroristes.

Il a tenu une réunion d’évaluation de la situation et a encore répété que l’opération Mur de fer allait s’étendre à d’autres bastions du terrorisme en Judée-Samarie. Il a souligné l’importance d’agir avec force pour éliminer les terroristes et les infrastructures terroristes en empêchant le terrorisme de se réimplanter au terme de l’opération.

»Nous avons déclaré la guerre au terrorisme en Judée-Samarie », a dit Katz, »L’opération Mur de fer doit défaire les infrastructures terroristes des camps de réfugiés palestiniens, financés et armés par l’Iran. Tsahal agit avec force dans le camp de réfugiés de Jénine, élimine des terroristes et détruit des installations terroristes. Le camp de réfugiés de Jénine ne redeviendra plus comme avant. A la fin de l’opération des forces de Tsahal resteront dans le camp afin de s’assurer que le terrorisme n’y revienne pas. J’envoie d’ici un message clair à l’Autorité palestinienne: arrêtez de financer le terrorisme et le meurtre de Juifs et commencez à combattre sérieusement le terrorisme. Ceux qui financent les familles de terroristes assassins et éduquent leurs enfants à la destruction d’Israël se mettent en danger ».