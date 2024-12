Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a précisé ce matin sa position sur ”le jour d’après” dans la Bande de Gaza après la publication sur la chaine N12 de l’information selon laquelle Israël ne souhaiterait pas contrôler la Bande de Gaza. ”Israël ne souhaite pas prendre le contrôle militaire ni le contrôle civil sur les habitants. Nous n’avons pris encore aucune décision concernant une présence civile juive dans la Bande de Gaza”, aurait dit Katz à un responsable américain”.

Le ministre a déclaré suite à la publication de cette information: ”Ma position sur Gaza est claire. Une fois que nous aurons vaincu le pouvoir militaire et civil du Hamas sur Gaza, Israël aura le contrôle sécuritaire de la Bande de Gaza et une totale liberté d’action, exactement comme en Judée-Samarie. Nous ne permettrons pas au terrorisme de se réorganiser pour attaquer les localités et les citoyens israéliens depuis Gaza. Nous ne permettrons pas un retour à la réalité qui a précédé le 7 octobre”.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a réagi à ces propos: ”Il y a dix mois, j’ai dit que le but d’Israël à Gaza doit être d’établir une situation identique à celle des territoires A de Judée-Samarie. Le gouvernement de droite toute et ses porte-paroles ont commencé à protester. Ce matin, le ministre de la Défense Israël Katz dit exactement la même chose. Mieux vaut tard que jamais. Israël doit faire preuve de tolérance zéro face à toute tentative du Hamas de reconstruire sa force militaire, mais il ne doit pas s’implanter dans Gaza. Tsahal ne doit pas continuer à perdre des combattants à Jabaliya pour toujours à cause des fantasmes d’Orit Struck. Nous devons faire un accord pour les otages, terminer la guerre, aider à la formation d’un gouvernement alternatif à Gaza qui comprendra les Saoudiens, les Etats des accords d’Avraham et une branche symbolique de l’Autorité palestinienne. A chaque fois que le Hamas relèvera la tête, Tsahal entrera de toutes ses forces”.