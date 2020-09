Le ministre des Finances Israël Katz a expliqué la raison du départ de Shaoul Meridor, directeur du département des budgets au ministère. Meridor a envoyé sa lettre de démission en sachant qu’il était limogé par son ministre de tutelle. Sur sa page Facebook, Israël Katz a écrit : « Les ministres décident et les fonctionnaires appliquent, c’est la règle n°1 dans une gouvernance normale et c’est la ligne que j’ai menée dans toutes les fonctions que j’ai occupées, dans le respect absolu de toutes les normes. Shaoul Meridor est revenu à ses origines familiales faites de haine envers Binyamin Netanyahou et il a tenté de saboter le travail du gouvernement et le plan d’aide à la population. C’est cela qui l’a forcé à démissionner peu après avoir été renvoyé. Les cris d’orfraie des médias et des responsables de l’opposition montrent qu’ils ont perdu un ‘allié précieux’. Je ne céderai pas face aux attaques, aux accusations et aux mensonges et je continuerai à mener l’économie d’Israël avec sûreté pour le bien de la population et pour l’avenir de l’Etat d’Israël ».

Des « anciens barons » du Likoud, dont font partie par exemple Reouven Rivlin, Ehoud Olmert, Michaël Eitan, Benny Begin et Dan Meridor nourrissent une aversion qu’ils ont du mal à dissimuler envers Binyamin Netanyahou.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90