Le ministre de la Défense, Israël Katz, a dévoilé les noms des candidats au poste de Chef d’Etat-major: il s’agit des généraux Eyal Zamir, Amir Baram et Tamir Yadaï.

Eyal Zamir

Eyal Zamir, général de réserve, est aujourd’hui le directeur du ministère de la Défense. Auparavant, il a occupé le poste de vice-chef d’Etat-major. Il était déjà sur la liste des prétendants au poste de Chef d’Etat-major lors de la précédente nomination. Il était, d’ailleurs, le candidat que préférait Binyamin Netanyahou. Mais à l’époque, Yaïr Lapid est Premier ministre et Benny Gantz ministre de la Défense et ils choisissent de nommer Herzi Halévy.

Zamir a servi dans les tanks, il a également été commandant du secteur sud, commandant de la 36e brigade et secrétaire militaire du Premier ministre Netanyahou.

Amir Baram

Amir Baram est le vice-chef d’Etat-major actuel. Il a annoncé sa démission il y a un mois sur fond de désaccords et de tensions avec Halévy. Il a été commandant du secteur sud, commandant de la 36e brigade et commandant de l’unité des parachutistes.

Le fait qu’il était le vice-chef d’Etat-major le 7 octobre peut le pénaliser dans la course à la fonction suprême.

Tamir Yadaï

Il a quitté récemment le poste de commandant de l’armée de terre. Il a été commandant de l’unité Golani, et également commandant du secteur centre où son travail a été apprécié par les responsables de Judée-Samarie. Il a su établir un dialogue avec le terrain et notamment a été à la rencontre des »jeunes des collines ». Il avait exprimé son malaise face à l’utilisation de l’outil des »détentions administratives » qui permettent d’incarcérer une personne de manière préventive sans procès.

Le ministre Israël Katz a indiqué qu’il avait l’intention de nommer de manière minutieuse et rapide le nouveau Chef d’Etat-major afin qu’il puisse se préparer à affronter les nombreux défis sécuritaires auxquels l’Etat d’Israël est confronté. »J’ai l’intention de choisir le meilleur candidat et le plus adapté pour conduire Tsahal dans cette époque difficile », a affirmé Katz.