Le député Israël Katz (Likoud) a dénoncé la faiblesse de la réaction militaire israélienne après les lancers de ballons incendiaires de la journée de mardi : « Après l’Opération ‘Gardiens des Murailles’, nous avions instauré de nouvelles règles du jeu : la moindre agression sera suivie d’éliminations ciblées ou de destructions massives d’infrastructures du Hamas et non pas de destructions de bicoques vides ». L’ancien ministre a rappelé le slogan du Premier ministre Naftali Benett lorsqu’il était encore dans l’opposition : « Alors ? ‘La loi qui vaut pour Sederot vaut pour Tel-Aviv et la loi qui vaut pour les missiles vaut pour les ballons piégés’? »

Photo Tomer Neuberg / Flash 90