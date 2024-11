C’est une annonce qui marque un tournant dans la politique du ministère de la Défense: le nouveau ministre de la Défense, Israël Katz, a décidé de ne plus utiliser l’outil de la détention administrative contre les habitants de Judée-Samarie.

Lors d’une réunion avec le chef du Shabak, Ronen Bar, Katz lui a annoncé sa décision de cesser l’utilisation de ces ordres d’interpellation et a demandé la mise en place d’outils alternatifs.

La détention administrative était de plus de plus employée par le Shabak et le ministère de la Défense ces dernières années contre des Juifs de Judée-Samarie soupçonnés d’actes de violence et de projections de tels actes.

Cet outil permet aux autorités d’incarcérer la personne suspectée d’être ”une bombe à retardement” sans aucun jugement et sans avoir à prouver les faits qui lui sont reprochés, pour une durée de quelques mois renouvelable selon la décision des services de sécurité.

Pour ce qui est des huit Juifs actuellement détenus en détention administrative, Katz a annoncé qu’ils seraient maintenus en détention jusqu’à la fin de leur peine mais qu’elle ne serait pas prolongée.

Le ministre Katz a expliqué: ”Dans un contexte où les habitants juifs de Judée-Samarie sont exposés à de graves menaces terroristes palestiniennes, avec le soutien de l’axe du mal iranien qui oeuvre pour créer un front terroriste oriental contre Israël et à l’heure où des sanctions internationales injustifiées sont prises contre les habitants juifs et des organisations promouvant la présence juive en Judée-Samarie, il n’est pas concevable que l’Etat d’Israël use d’une mesure aussi grave contre les habitants juifs de Judée-Samarie. Dans le cas où il y aurait un soupçon de faute pénale, les suspects seront jugés et sinon, il existe d’autres mesures préventives que nous pouvons prendre, sans utiliser la détention administrative”.

Le ministre a ajouté: ”Je condamne toute forme de violence contre les Palestiniens et ceux qui se font justice eux-mêmes. Je me tourne vers la direction juive de Judée-Samarie afin qu’elle prenne position publiquement et qu’elle exprime un avis clair et sans équivoque sur le sujet. Il faut laisser Tsahal et les services de sécurité faire appliquer la loi et traiter le terrorisme et la violence palestinienne sans se faire justice soi-même”.

La décision d’Israël Katz a été saluée par l’ensemble de la coalition et des présidents de conseils régionaux de Judée-Samarie.