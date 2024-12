Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé ce matin (mardi) un message clair à l’Etat libanais alors qu’il effectuait une visite à la frontière entre Israël et le Liban.

”Notre politique avec Tsahal est claire et sans équivoque: nous agirons avec force pour faire appliquer l’accord de cessez-le-feu, notre réponse sera maximale avec une tolérance zéro. Nous ne laisserons pas le Hezbollah revenir à ses anciennes méthodes. La seconde chose est un message au gouvernement libanais qui doit décider de donner à l’armée libanaise le pouvoir pour faire appliquer sa partie de l’accord, éloigner le Hezbollah au-delà du Litani et démanteler ses installations. Ils doivent donner le pouvoir à l’armée sous le contrôle des Américains. S’ils ne le font pas, l’accord s’effondrera et la situation sera très claire. Si nous devons reprendre la guerre, nous le ferons avec force, nous entrerons encore plus en profondeur, et ce qui est important à savoir: nous n’exonérerons plus l’Etat libanais. Si jusqu’à maintenant nous avons différencié entre l’Etat libanais et le Hezbollah, entre tout Beyrouth et le quartier de Dahieh, ce ne sera plus le cas”.