Après que la Knesset a voté hier (jeudi) la nomination d’Israël Katz au poste de ministre de la Défense, par 58 voix pour et 0 contre (l’opposition a quitté la salle au moment du vote), la cérémonie de passation de pouvoirs avec Yoav Gallant a eu lieu ce matin.

Le nouveau ministre a déclaré: ”Tout au long de cette période, les bonnes décisions ont été prises et il n’y avait aucun doute sur la capacité de l’armée israélienne et des forces de sécurité à exécuter leur mission sans faille. Nous devons préserver et entretenir ces capacités remarquables. Il s’agit d’une guerre unique sur tous les fronts et dans tous les secteurs, touchant tous les aspects de l’État d’Israël. J’entre dans cette fonction avec responsabilité, un respect sacré et une compréhension de son importance. Je suis convaincu que nous travaillerons ensemble avec le Premier ministre, le gouvernement et les services de sécurité. C’est un moment spécial pour moi, en tant que personne née dans un moshav et en tant que fils de survivants de la Shoah qui ont enduré les pires horreurs de l’humanité, aux côtés de nombreux autres qui ont immigré de tous les coins du monde et ont transformé leur souffrance en force – et avec cette force, nous grandissons”.

Katz a promis qu’il serait ”le bouclier de Tsahal” et qu’il conduirait à la victoire insistant sur la priorité du retour des otages.

Le ministre sortant de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : ”La sécurité était et reste le fondement de l’existence d’Israël. Sans sécurité, il n’y a pas d’économie et pas d’éducation. Mais la sécurité n’est pas seulement une protection, c’est aussi un lien – protéger notre maison, nos familles et nos vies ici. Dans cette guerre, nous avons connu le plus grand échec et les plus importantes réalisations de l’histoire de l’État. Seulement quelques mois séparent les images du 7 octobre, qui continueront de me hanter, ainsi que nous tous, jusqu’à notre dernier jour, des succès sans précédent enregistrés par les services de sécurité à travers le Moyen-Orient. À Gaza et à Téhéran, dans le port de Hodeidah et à Dahieh à Beyrouth. Les services de sécurité, leurs officiers et leurs soldats – de ceux sur le terrain au chef d’état-major – ont prouvé leur engagement à plusieurs reprises au cours de treize mois de guerre complexe. Non pas comme une menace, mais comme une promesse : quiconque essaie de nous nuire paiera un prix élevé”.

Gallant a remercié tous les services de sécurité et a conclu: ”Je termine ce mandat avec une grande douleur, en pensant à cette perte et à ce qui reste à faire, à savoir le retour des otages. Mais aussi avec le sentiment d’avoir accompli quelque chose et de donner un sens à ce qui a été accompli ici, sous ma responsabilité, au cours des deux dernières années, en établissant une nouvelle et meilleure réalité stratégique pour l’État d’Israël. Ce n’est pas un adieu. Je continuerai, comme je l’ai fait toute ma vie, à œuvrer pour la sécurité d’Israël et du peuple d’Israël”.