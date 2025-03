Le ministre de la Défense, Israël Katz, a décidé de nommer le colonel (rés.) Kobi Blitstein, à la tête de l’Administration pour l’émigration volontaire des résidents de Gaza.

Blitstein a occupé par le passé plusieurs postes de haut niveau, notamment en tant que directeur général du ministère des Affaires étrangères, directeur général du ministère de l’Énergie, directeur général par intérim du ministère des Finances, chef du département des infrastructures nationales au ministère des Finances, ainsi que directeur adjoint général et directeur de la planification et du développement des infrastructures au ministère des Transports.

Aujourd’hui, Blitstein est directeur adjoint du ministère de la Défense.

L’administration pour l’émigration volontaire de Gaza est directement rattachée au ministre de la Défense et est autorisée à coopérer avec des organisations internationales et d’autres entités, conformément aux directives politiques. Elle coordonnera l’action de tous les ministères concernés.

Selon ses statuts, l’Administration œuvrera notamment à la mise en place de moyens permettant un passage sécurisé et contrôlé des résidents de Gaza souhaitant émigrer volontairement vers des pays tiers. Cela inclut la sécurisation de leurs déplacements, la création d’un corridor de transit et de points de contrôle pour les piétons aux passages frontaliers de la bande de Gaza, ainsi que la coordination des infrastructures nécessaires pour permettre leur transit par voie terrestre, maritime et aérienne vers les pays de destination.

Israël Katz a déclaré: »Nous sommes déterminés à concrétiser la vision du président américain Donald Trump, qui consiste à permettre aux habitants de Gaza souhaitant émigrer volontairement de se rendre dans divers pays à travers le monde. Selon nos enquêtes, au moins 40 % des résidents de Gaza souhaitent s’installer ailleurs. La nomination de Kobi Blitstein à la tête de l’Administration permettra d’accélérer l’organisation de toutes les actions nécessaires, en parallèle à une initiative diplomatique majeure visant à identifier des pays d’accueil, un effort actuellement mené en collaboration avec l’administration américaine et directement par une équipe dirigée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou ».